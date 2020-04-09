В Боярке произошел пожар на электроподстанции

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Значительная часть города осталась без электроснабжения

В Киевской области произошел пожар на электрической подстанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщению, сегодня вечером, 9 апреля, в городе Боярка загорелась электроподстанция "Укрзализныци", в результате возгорания масла в трансформаторной будке. Огонь было видно в отдаленных районах города.

Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города, а на месте инцидента работают пожарные.

Отмечается, что часть города осталась без света.

В ближайшее время в городе будет прекращено водоснабжение, поскольку аварийно отключены центральные КЧС города.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, в ГСЧС отмечали, что ситуация с пожарами в экосистемах продолжает ухудшаться, и если такие темпы сохранятся, то к концу года выгорит вся страна.