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В "Борисполе" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Польши ГПСУ

Мужчину подозревают в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности

В Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как отмечается, правоохранительные органы Польши объявили мужчину в розыск на прошлой неделе. А в субботу, 12 декабря, его задержали на территории Украины. 

По данным пограничников, мужчина направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Однако, во время сканирования документов сработала база Интерпола, где было предписание к задержанию. 

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"Охранники границы сразу задержали гражданина Польши и известили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске", - отметили в ГПСУ. 

Заметим, мужчину подозревают в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности. В ближайшее время его должны экстрадировать в Польшу. 

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Напомним, недавно в Киеве задержали гражданина России, который находился в международном розыске за участие и организацию террористической деятельности на территории одной из стран Ближнего Востока.

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