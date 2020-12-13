В "Борисполе" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол
Мужчину подозревают в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности
В Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Как отмечается, правоохранительные органы Польши объявили мужчину в розыск на прошлой неделе. А в субботу, 12 декабря, его задержали на территории Украины.
По данным пограничников, мужчина направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Однако, во время сканирования документов сработала база Интерпола, где было предписание к задержанию.
"Охранники границы сразу задержали гражданина Польши и известили Укрбюро Интерпола в г. Киеве, сотрудники которого подтвердили, что он действительно в розыске", - отметили в ГПСУ.
Заметим, мужчину подозревают в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности. В ближайшее время его должны экстрадировать в Польшу.
Напомним, недавно в Киеве задержали гражданина России, который находился в международном розыске за участие и организацию террористической деятельности на территории одной из стран Ближнего Востока.