В больнице скончался курсант, который был на борту упавшего в Харьковской области самолета
Судьба еще трех человек остается неизвестной
В больнице скончался курсант, попавший в медучреждение в очень тяжелом состоянии после падения военного самолета АН-26 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер", - говорится в сообщении.
Как отмечается, катастрофа унесла жизни 23 человек, один пострадал, поиски трех человек продолжаются.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.
Утром в субботу спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате падения военного самолета АН-26 возле Чугуева.
В комментариях журналистам министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета АН-24 стало то, что он зацепился крылом за землю.