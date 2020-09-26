В больнице скончался курсант, который был на борту упавшего в Харьковской области самолета

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГБР

Судьба еще трех человек остается неизвестной

В больнице скончался курсант, попавший в медучреждение в очень тяжелом состоянии после падения военного самолета АН-26 в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер", - говорится в сообщении.

Как отмечается, катастрофа унесла жизни 23 человек, один пострадал, поиски трех человек продолжаются.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшего в результате падения военного самолета АН-26 возле Чугуева.

В комментариях журналистам министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета АН-24 стало то, что он зацепился крылом за землю.