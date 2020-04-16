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В больницах Тернополя установили специальные рамки для дезинфекции

Фото из открытых источников

Необычное оборудование приобрели за счет бюджета Тернопольской общины

В тернопольских больницах появилось специальное оборудование для дезинфекции медиков.

Об этом сообщается на странице Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Специальное оборудование для дезинфекции установили в Тернопольской больнице скорой медицинской помощи, Тернопольской городской детской больнице и Тернопольской городской больнице №3", - говорится в сообщении.

Теперь медики, которые лечат больных COVID-19, проходят через специальные рамки, где, собственно, и происходит дезинфекция.

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Подобное оборудование приобрели за счет бюджета Тернопольской общины.

Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом

Напомним, ранее стало известно, что в Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса в церковных кругах.

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До этого сообщалось, что в одном из районов Тернопольской области 21 медик заразился коронавирусом.

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