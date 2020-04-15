В ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы, - Офис президента
По оценкам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования
В ближайшие недели украинские медучреждения получат аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные в Украине.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Отмечается, что по заключению анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.
"Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы", - говорится в сообщении.
Также известно, что для медработников запустят онлайн-консультации, которые будут проводить опытные анестезиологи-реаниматологи. К ним могут подключиться 100 опорных больниц с 242.
"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить проблему", - заявил президент Зеленский.
Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что аппараты ИВЛ, которые были задействованы для плановых операций, используют для лечения коронавируса.
Тем временем в Бельгии создали кислородную маску, которая может заменить ИВЛ.