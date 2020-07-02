В Бердянске разоблачили российскую ботоферму

Информационные "вбросы" были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса

Российские ботофермы в Бердянске Фото: Telegram-канал СБУ Российские ботофермы в Бердянске Фото: Telegram-канал СБУ

Работники Службы безопасности Украины прекратили в Бердянске деятельность ботофермы, которая руководствовалась России, для дискредитации украинской власти. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Житель Бердянска оборудовал ботоферму, что была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.

По версии следователей, информационные "вбросы" были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

Во время обысков у злоумышленника изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карт украинских и российских мобильных операторов.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях, которой руководили кураторы из Российской Федерации.