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В Бердянске разоблачили российскую ботоферму

Информационные "вбросы" были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса

Работники Службы безопасности Украины прекратили в Бердянске деятельность ботофермы, которая руководствовалась России, для дискредитации украинской власти. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Житель Бердянска оборудовал ботоферму, что была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.

По версии следователей, информационные "вбросы" были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

Во время обысков у злоумышленника изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карт украинских и российских мобильных операторов.

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Напомним, в июне Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях, которой руководили кураторы из Российской Федерации.

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