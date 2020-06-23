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В Бердичеве пьяные мужчины устроили резню в магазине

Фото из открытых источников

Заступившийся за продавщицу молодой человек едва не лишился жизни

В одном из продовольственных магазинов Бердичева Житомирской области пьяные мужчины устроили конфликт с продавцами, который едва не завершился трагически. Об этом сообщает berdichev.biz.

Событие произошло вечером 22 июня. Один из нападавших сорвал защитную маску с продавщицы, но на помощь женщине пришел мастер, который ремонтировал терминал и помог вытолкать неадекватных покупателей на улицу.

Уже там они разбили витрину морозильной камеры и осколком стекла нанесли резаные раны молодому мужу 2002 года рождения. Тот ждал транспорт на автобусной остановке и также попытался успокоить неуравновешенных мужчин.

В итоге, пострадавшего забрала карета скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, ведется следствие.

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Напомним, днем ранее в Житомирской области мужчина напал с ножом на людей.

 

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