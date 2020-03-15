В Азовском море пропали трое украинских рыбаков

Фото: ГСЧС в Запорожской области

В поисковых работах задействован один катер Госпогранслужбы и один катер коммунальной спасательной службы

В Азовском море ищут трех украинских рыбаков, которые пропали 14 марта.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Известно, что рыбаки вышли в море на деревянном баркасе, а в назначенное время не вышли на связь.

В настоящее время связи с ними до сих пор нет.

Чрезвычайники организовали поисковую операцию, привлекли катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.

Поиски проходят примерно в 8 км от берега.

Как сообщалось ранее, 15 февраля сотрудники российского ФСБ в оккупированном Крыму задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.

Позже в пресс-службе ФСБ РФ заявили, что было задержано браконьерское судно с четырьмя украинцами, на котором также находилось почти 300 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие для ловли.

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25 февраля задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили из-под ареста, а 29 февраля они вернулись в Украину.