В Азовском море пропали трое украинских рыбаков
В поисковых работах задействован один катер Госпогранслужбы и один катер коммунальной спасательной службы
В Азовском море ищут трех украинских рыбаков, которые пропали 14 марта.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Известно, что рыбаки вышли в море на деревянном баркасе, а в назначенное время не вышли на связь.
В настоящее время связи с ними до сих пор нет.
Чрезвычайники организовали поисковую операцию, привлекли катер Госпогранслужбы и катер коммунальной спасательной службы.
Поиски проходят примерно в 8 км от берега.
Как сообщалось ранее, 15 февраля сотрудники российского ФСБ в оккупированном Крыму задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.
Позже в пресс-службе ФСБ РФ заявили, что было задержано браконьерское судно с четырьмя украинцами, на котором также находилось почти 300 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие для ловли.
25 февраля задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили из-под ареста, а 29 февраля они вернулись в Украину.