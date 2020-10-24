В Азовском море произошел взрыв на российском танкере, трех людей разыскивают

Иллюстративное фото Flickr / Tfadam

По предварительным данным, нефтяное судно шло пустым

В акватории Азовского моря произошел взрыв на танкере под российским флагом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бедствия потерпел нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов". Как сообщают журналисты со ссылкой на Росморречфлот, десять человек удалось спасти, судьба еще троих неизвестна. "Танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива. Спасены 10 человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски", – заявили в пресс-службе ведомства.

В то же время в МЧС России в комментарии агентству отметили, что четыре человека остаются на борту танкера. "К месту направлены три спасательных судна. На месте находится судно "Братск", которое проходило мимо", - сообщили в прессслужбе МЧС РФ.

Известно, что чп произошло в Азовском море, когда танкер шел пустым из Ростовской области и прошел Керченский пролив.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, которая осложнена темным временем суток. В спасательной операции участвуют 102 человека и 14 единиц техники. По данным источника агентства в экстренных службах Краснодарского края, пожара и угрозы затопления нет.

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Напомним, недавно в Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли 28 человек. Тогда среди погибших нашли и тела детей.