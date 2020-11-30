В автобусе на Луцк женщины подрались из-за отказа одной надеть маску. Видео

Драка в автобусе "Ковель-Луцк" Скриншот из видео

Пассажирки автобуса после словесной перепалки вцепились друг другу в волосы

В автобусе сообщением "Ковель–Луцк" две пассажирки подрались из-за отказа одной из них надеть маску. Видео драки блондинки и брюнетки опубликовал YouTube-канал волынского издания Конкурент.

Так, согласно опубликованным роликам, конфликт между женщинами возник из-за того, что одна из них отказалась надеть маску в транспорте. В то же время вторая пассажирка начала настаивать, чтобы женщина придерживалась карантинных норм, паралельно снимая это на камеру.

Через некоторое время спор между женщинами обрел агрессивный характер. В частности, пассажирка без маски начала советовать, куда лучше "запихнуть" телефон, а вторая - грозилась опубликовать видео в Facebook.

В результате словесная ссора переросла в драку. В частности, одна из учасник конфликта заявила, что ей сломали очки. А позже женщина начала кричать, что опонентка сломала ей руку, и просила вызвать полицию.

Новости по теме: В Ровно школьницы устроили жестокую драку. Видео

Через несколько минут женщины обменялись взаимными прокленами, после чего вцепились друг другу в волосы и продолжили драку. Тем временем пассажиры начали кричать водителю "Разнимите этих ненормальных".

После этого съемка прервалась, а чем закончился конфликт - пока неизвестно.

Видео 18+ (может присутствовать нецензурная лексика)

Напомним, несколько месяцев назад в одном из поездов на Одессу нетрезвый пассажир устроил драку и залил своей кровью пол в вагоне.