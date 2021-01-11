В "Аскании-Новой" массово вымерли редкие журавли: В полиции назвали вероятную причину

Серый журавль, который принадлежит к Красной книге Украины Фото из открытых источников

Вероятно, птицы отравились зерном, обработанным химикатами

На Херсонщине в биосферном заповеднике "Аскания-Новая" в течение недели умерло 185 серых журавлей, которые принадлежат к Красной книге Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Херсонской области нас своей странице в Facebook.

Как отмечается, о гибели редких птиц полицейские узнали из социальных сетей. Они подозревают, что причиной смерти более 180 журавлей могло быть отравление.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окрестных полях для борьбы с грызунами", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется следствие, специалисты проводят лабораторное исследование, которое установит, почему массово умерли птицы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.

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