live
Новости » События Читати новину українською

В "Аскании-Новой" массово вымерли редкие журавли: В полиции назвали вероятную причину

Серый журавль, который принадлежит к Красной книге Украины Фото из открытых источников

Вероятно, птицы отравились зерном, обработанным химикатами

На Херсонщине в биосферном заповеднике "Аскания-Новая" в течение недели умерло 185 серых журавлей, которые принадлежат к Красной книге Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Херсонской области нас своей странице в Facebook.

Как отмечается, о гибели редких птиц полицейские узнали из социальных сетей. Они подозревают, что причиной смерти более 180 журавлей могло быть отравление.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окрестных полях для борьбы с грызунами", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется следствие, специалисты проводят лабораторное исследование, которое установит, почему массово умерли птицы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Танзании дикие животные убили почти 100 человек

Ранее сообщалось, что в горах Боливии нашли новые виды змей, "лягушку-лилипут", бабочек. Нетронутая местность в Южной Америке поразила исследователей представителями, которых давно считали вымершими.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе мужчина влез в мебельный магазин и уснул на диване В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные Обливал бензином и угрожал ножом: В Одессе полиция вместе с горожанами задержали хулигана Жемчужина у моря: Как Одесса стала самым популярным местом для встречи новогодних праздников
Loading...

программы канала ZIK

Новые карантинные ограничения. Тарифные протесты. Спасительная вакцина | Ток-шоу
Тесты на коронавирус. Зимний локдаун. Трансплантология в Украине | Брифинг Степанова | 11.01.21
Локдаун в Украине. Авиакатастрофа в Индонезии. Последствия непогоды в Испании | #Новости | 11.01.21
Американская демократия проходит непростой период испытания: Кацман прокомментировал протесты в США
Январские платежки. Второй год с COVID-19. Валютные качели | Детали недели | 09.01.20
Первый день локдауна. Протесты под Капитолием. Ситуация с тарифами | Ток-шоу