В аннексированном Крыму микроавтобус въехал в грузовик: Погибли восемь человек

Вероятно, водитель пассажирского транспорта уснул за рулем

ДТП в аннексированном Крыму "МВД Крыма"

На трассе вблизи села Русаковка в оккупированном Крыму микроавтобус врезался в грузовик, ехавший впереди, в результате чего 8 человек погибли, еще 5 получили тяжелые телесные повреждения. Об этом сообщает так называемое "МВД Крыма".

Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 31 июля, в 5 утра. Предварительно известно, что водитель пассажирского транспорта, вероятно, уснул за рулем. По данным незаконного "МЧС Крыма", машина двигалась в сторону Севастополя с 15 пассажирами, но водитель врезался в КамАЗ с прицепом. Сейчас на месте работают 35 представителей экстренных служб и 16 единиц техники.

Известно, что среди пострадавших есть двое детей. Российские правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, недавно масштабное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Днепропетровской области. Там водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил выезд автобуса за пределы проезжей части. В результате аварии 15 человек попали в больницу.