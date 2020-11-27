В АМПУ заявили об отсутствии разлива нефти в Черном море

Судно "Аметист" Госэкоинспекция

По словам чиновников, в буксире отсутствовало топливо

Представители Администрации морских портов Украины и коммунального предприятия "Морская поисково-спасательная служба" заявили, что информация о подтоплении буксира "Аметист" в Черноморском морском порту и загрязнении моря нефтепродуктами не соответствует действительности. Об этом они сообщили во время пресс-конференции, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что буксир "Аметист" не является танкером и более 20 лет не эксплуатируется, а горюче-смазочные материалы в нем отсутствуют. "Подтопления буксира нет. Загрязнения акватории нефтесодержащими материалами не обнаружено", - говорилось во время пресконференции.

В то же время в АМПУ добавили, что на видео были зафиксированы попытки каких-то лиц на катере морской охраны осуществить отбор воды в акватории. При этом они якобы нарушали все нормы и правила, регламентирующие эту процедуру. В частности, речь идет об участии судовладельца и ГП "АМПУ", использовании соответствующей тары, соблюдении технологии и прочее.

Также представители АМПУ намекнули, что эта ситуация выгодна экологическим инспекциям. "Для получения ответа на вопрос, кому это выгодно, необходимо вспомнить, что в 2018 году экологический контроль в портах был отменен, а экологические инспекции потеряли возможность круглосуточного доступа к судам для осуществления контроля. Этот доступ они пытаются постоянно восстановить", - высказались в администрации.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Александровке Одесской области 25 ноября на причале тонуло судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы. Тогда спасатели заявили о клевете со стороны журналистов.

Позже глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что Администрация морских портов Украины скрыла от ведомства информацию о разливе нефтепродуктов в Черном море. По его словам, ГЭИ направила сообщение о совершении уголовного преступления в полицию, прокуратуру и ГБР.