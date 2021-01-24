В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца с 200 килограммами брендовой одежды

На нарушителя составили материалы о нарушении таможенных правил

В аэропорта " Борисполь" правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который пытался провезти 200 кг брендовой одежды без декларирования. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что вчера вечером, 23 января, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели иностранца, в чемоданах которого нашли более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования.

В тщательно упакованном грузе нашли куртки, брюки, сумки, постельное белье и многие другие вещи брендов "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin". В результате вещи изъяли, а на нарушителя составили материалы о нарушении таможенных правил.

Напомним, недавно таможенники в аэропорту "Борисполь" задержали гражданку Украины, которая пыталась в ручной клади перевезти 54 тыс. долларов наличными. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала упрощенную систему "зеленый коридор", которая позволяет перемещать валюту без письменного декларирования в эквиваленте до 10 тыс. евро.

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Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности.