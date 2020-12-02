В аэропорту "Борисполь" обнаружили партию бриллиантов на почти 17 миллионов гривен

Драгоценности пытались ввезти двое украинок, прилетевших с Ближнего Востока

В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили партию бриллиантов, которую планировали ввезти в Украину с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что спецслужащие получили информацию о планах ввоза драгоценностей двумя украинками, которые возвращались домой из одной стран Ближнего Востока. В личных вещах женщин было обнаружено 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов.

Как сообщили в СБУ, ориентировочная стоимость драгоценностей оценивается в почти 17 миллионов гривен. Сейчас бриллианты изъяты, а правоохранители составляют протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, недавно в аэропорту "Борисполь" задержали двух украинцев, которые пытались перевезти в личных вещах бриллианты стоимостью 15 млн гривен. Тогда двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности предупредили создание схемы нелегального ввоза в Украину телефонов iPhone 12. Тогда житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза телефонов из одной из стран Ближнего Востока.