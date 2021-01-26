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Скончалась известная украинская актриса - звезда "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук

Ирина Токарчук Фото из открытых источников

Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ.

На 61-м году ушла из жизни актриса театра и кино Ирина Токарчук. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на близких актрисы.

Сообщается, что причиной смерти актрисы стал сердечный приступ.

Справка:

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года. За свою жизнь она работала в театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов. Принимала участие в театральных постановках проекта "Маски-шоу" —  "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".

Широкую узнаваемость актриса приобрела после роли тети Симы из одесской коммуналки в юмористическом телевизионном проекте "Джентльмен-шоу".

В 2014 году Токарчук наградили почетным знаком Одесского городского головы "За заслуги перед городом".

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Напомним, ранее в возрасте 48 лет под Киевом ушел из жизни известный украинский дизайнер Сергей Ермаков.

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