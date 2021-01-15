В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам, - НСЖУ

НСЖУ

Семьдесят семь случаев применения силы к журналистам в Украине зафиксировано в 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими организациями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства В то же время, как отмечается, общее количество пострадавших работников медиа еще больше – 101, поскольку часто фиксируются нападения на съемочные группы или группы журналистов. При этом добавляется, что в 2019 году случились 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадали 86 медийщиков. Рост случаев физической агрессии в отношении журналистов в НСЖУ прежде всего связывают с психологическим напряжением в обществе, вызванным введенными правительственными карантинными ограничениями.

Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году традиционно возглавил киевский регион. В столице и области – 26 случаев применения силы к работникам СМИ. На втором месте – Одесская область (9 случаев), во Львовской и Харьковской – по 6, в Днепропетровской и Херсонской – по 5. Стабильно высоким остается уровень физической агрессии к женщинам-журналисткам: в 2020-м году пострадали 36 работниц медиа (в 2019-м - 34).

Новой опасной темой является освещение соблюдения в Украине карантинных ограничений. Таких случаев, когда нарушители карантина нападали на представителей СМИ, зафиксировано 14. Представители полиции или различных правоохранительных структур применяли силу к медийщикам 6 раз, должностные лица, депутаты и чиновники – 4 раза. Один случай произошел с применением оружия.

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что профессию журналиста делает опасной системная безнаказанность за преступления против работников СМИ и атмосфера вражды, которая разжигается публичными лицами. В то же время в НСЖУ отмечают, что в 2020 году Национальная полиция, как правило, оперативно реагировала на сообщения о препятствовании журналистской деятельности. Но без прецедентов успешных расследований и весомого наказания нападавших волну физической агрессии против работников СМИ в Украине не остановить.

"Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых – своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной", – комментирует председатель НСЖУ Сергей Томиленко. Глава союза напоминает, что нераскрытыми остаются резонансные убийства журналистов. Полностью отсутствует прогресс в деле убитого в 2019 году журналиста-расследователя из Черкасс Вадима Комарова.

"Профессия журналиста очень важна для общества. Представители СМИ подвергают себя опасности, работают без выходных. Освещают самые острые моменты, рискуют здоровьем и жизнью во время пандемии или вооруженных конфликтов. Государство должно гарантировать защиту права на безопасную работу и искоренение системной безнаказанности за преступления против журналистов", – отмечает Сергей Томиленко. НСЖУ