Уже шестой за полгода: Венедиктова сообщила о разоблачении на взятке еще одного чиновника Одесской таможни

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Украинская правда

На взятке "погорел" начальник отдела таможенного поста

В Одесской области разоблачили на взятке начальника отдела таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Фейсбук.

Отмечается, что ранее пятеро его были задержаны за систематические "поборы". Накануне чиновника с посредником задержали на получении 1125 долларов неправомерной выгоды за беспрепятственное растаможивание транспортных средств.

В мае текущего года двух начальников отделов таможенных постов в Одесской области поймали на получении 2300 долларов, а уже в июле их коллеги с другого таможенного поста "погорели" на получении 2100 долларов взятки за оформление контейнеров с товарами хозяйственного назначения.

"И прямо в том же месяце на получении 1800 долл США взятки снова был разоблачен начальник отдела таможенного поста за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств. Двое из разоблаченных таможенников уже предстали перед судом, продолжается рассмотрение дел, в отношении остальных продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Инспектора Галицкой таможни задержали за систематические взятки

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала начальника поста Киевской таможни на организации коррупционной схемы. Злоумышленника задержали во время получения взятки.