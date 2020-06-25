Утечка данных из анонимного Тelegram-канала: объявили 25 подозрений

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Также одно лицо задержано

По факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного Тelegram-канала уже подтверждена преступная деятельность 25 человек, одно лицо задержано. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает "Укринформ".

"За последние полтора месяца была проведена очень масштабная работа с привлечением 400 представителей Нацполиции. Представители Нацполиции провели большое количество обысков, 36 обысков. Подтверждена преступная деятельность 25 человек. Предъявлены соответствующие подозрения и задержано одно лицо. По результатам указанной операции были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных, и это не только государственные реестры", - рассказал Горбенко.

По его словам, под угрозу вмешательства подпадают и данные информации о лицах частных реестров.

"Как банки, операторы почтовой связи, телекоммуникационные компании - почти каждый сегмент бизнеса, который содержит информацию об определенной деятельности определенных лиц. И именно поэтому, по словам Горбенко, взаимодействие бизнеса и государства является залогом того, чтобы построить максимально защищенную систему хранения и обработки персональных данных. Потому что сегодня "информация является товаром, и, соответственно, на этот товар есть соответствующий спрос. Это актуальный вопрос во всем мире", - добавил заместитель министра внутренних дел.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции прекратили деятельность анонимного Telegram-канала, который занимался распространением персональной информации граждан Украины.