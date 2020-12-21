Ушел из жизни один из создателей мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский

Александр Курляндский - известный советский сценарист и писатель Фото из открытых источников

О смерти сообщили родные сценариста

На 82 году жизни умер известный советский писатель и драматург Александр Курляндский. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на его близких.

Однако, причина смерти пока не названа.

Александр Курляндский прославился как сценарист культовых советских мультипликаций, среди которых: "Великолепный Гоша", "Возвращение блудного попугая" и "Ну, погоди!".

Несколько его юмористических рассказов взяли за основу для съемок киножурнала "Ералаш".

В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

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Ранее сообщалось, что из жизни ушла звезда советского кино Любовь Румянцева. Она сыграла в фильмах "Три талера", "венок сонетов" и "Анничка".