Ушел из жизни первый глава КГГА Иван Салий

Иван Салий Фото из открытых источников

Политик умер на 77-м году жизни

Первый представитель президента Украины в Киеве, глава Киевской городской государственной администрации (1992-1993) и президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий умер на 77-м году жизни. Об этом 28 сентября утром сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Не стало нашего Друга, профессионала, единомышленника - Ивана Салия. Человек с Большой буквы! Лучший в своём деле! Душевный, человечный и яркий! Нам всем Вас будет не хватать", - говорится в публикации.

Справка:

Иван Николаевич Салий - советский и украинский политик, народный депутат Украины I и III созывов. С 1992 по 1993 год был представителем Президента Украины в Киеве, главой Киевской городской государственной администрации.

Ранее работал в Киеве на заводе "Ленинская кузница", затем стал главным инженером завода "Киевторгмаш", занимал должность первого секретаря Подольского райкома КПУ в Киеве.

В 1990-1992 годах занимал должность председателя Подольского районного совета народных депутатов и Подольского райисполкома.

С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 года был первым председателем КГГА. В 1993 году - префект университета "Киево-Могилянская Академия". Позже работал руководителем Контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

Также занимал должность начальника Главного управления транспорта, затем был первым замминистра Министерства транспорта Украины в связях с Верховной Радой.

В 2008 году Иван Салий возглавил Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий. Через год стал главой Комитета предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при Торгово-промышленной палате Украины.

Напомним, недавно на 80-м году жизни умер актер дубляжа, диктор и радиоведущий Николай Козий, который озвучивал "Альфа", "Коломбо" и Библию.