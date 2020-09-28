Ураган в Херсонской области: В результате непогоды сорваны крыши, повалены деревья и отрезан газ

Без газа осталось 710 абонентов

Согласно сообщению, вчера, 27 сентября, в ГСЧС поступила информация, что в пгт. Великая Александровка в результате осложнения погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) произошло частичное повреждение кровли 32 частных жилых домов, СОШ №1 и здания АО "Херсонгаз".

Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС распилено и убрано 31 поваленное дерево.

В свою очередь, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев проинформировал в своем Facebook, что в результате непогоды в Великой Александровке повреждена крыша школы, разбиты окна, предварительно зафиксировано повреждение 38 домов.

"По состоянию на настоящий момент зафиксировано: раскрыта крыша школы (3760 кв. м); разбиты металлопластиковые окна (7 окон и стеклоблоки в спортивном зале, металлопластиковый входной тамбур); повалены деревья на территории обоих корпусов школы", - отметил он.

Совместно с работниками поселкового совета и депутатами проводится обследование пострадавших домохозяйств, подворовый обход, собирается информация об убытках.

Кроме того, пользователи соцсети начали делиться видео, на которых показывают последствия урагана.

Новости по теме: Ухудшение погоды в конце сентября: На Украину надвигается холодный циклон

Напомним, в Украине в связи с непогодой без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. В частности, обесточивание наблюдается в Черниговской (11), Киевской (9), Днепропетровской (5), Запорожской (5), Сумской (4) и Кировоградской (3) областях.