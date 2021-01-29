Умерла первая афроамериканка, получившая "Оскар"

Американская кинозвезда Сисели Тайсон Фото из открытых источников

Ее не стало на 97-ом году жизни

Умерла известная американская актриса та модель Сисели Тайсон, которая первой среди афроамериканок получила "Оскара" за заслуги в сфере кинематографа. О ее смерти сообщил представитель Ларри Томпсон, передает Variety.

Как отмечается, актрисы не стало 28 января на 97-ом году жизни.

Официальную причину смерти пока не называют.

Сисели Тайсон снялась в более, чем 150 фильмах и сериалах. Среди самых известных: "Место Бенни", "Игра с огнем", "Жаркая волна", "Дубликаты", "Урок перед смертью", "Дневник сумасшедшей чернокожей женщины", "Воссоединение семьи Мадеи" и "Почему я тоже женился?". Одной из последних работ стал сериал "Как избежать наказания за убийство" (2020 г - выход заключительного сезона), где Тайсон сыграла сложную роль матери главной героини.

В 1973 году она получила "Оскара" за роль в драме Мартина Ритта "Эхолот", а в 2018 году стала обладательницей Почетного "Оскара". Также Тайсон дважды присудили "Эмми" за "Автобиографию мисс Джейн Питтман". Всего актрису номинировали 16 раз.

Кроме этого, артистка сыграла первую на телевидении повторяющуюся роль чернокожей женщины в драматическом сериале "Ист-Сайд / Вест-Сайд". Вдоль всей своей карьеры она отказывалась играть проституток, горничных и наркоманов, поскольку считала это унизительным для афроамериканок.

За несколько дней до смерти Сисели Тайсон опубликовала свои последние мемуары "Такая, как я есть".

Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Роберт Хоссейн. Его не стало в день его 93-го рождения.