Умерла директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина
Пока неизвестно, почему именно умерла социолог
Ушла из жизни социолог, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
"Большое горе постигло наш фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина", - говорится в сообщении.
В фонде добавляют, что Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.
Отмечается, что она до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия.
"Она была переполнена новыми идеями и планами", - утверждают в фонде.
Пока неизвестно, почему именно умерла социолог.
Ирине Бекешкиной было 68 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что не стало выдающейся львовской пианистки Этеллы Чуприк.