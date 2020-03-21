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Умерла директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина

Известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина Фото: Пресс-служба фонда "Демократические инициативы"

Пока неизвестно, почему именно умерла социолог

Ушла из жизни социолог, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Большое горе постигло наш фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина", - говорится в сообщении.

В фонде добавляют, что Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

Отмечается, что она до последнего дня работала и проводила опросы, мероприятия.

"Она была переполнена новыми идеями и планами", - утверждают в фонде.

Пока неизвестно, почему именно умерла социолог.

Ирине Бекешкиной было 68 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что не стало выдающейся львовской пианистки Этеллы Чуприк.

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