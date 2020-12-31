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Умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Роберт Хоссейн

Скончался 93-летний французский актер Роберт Хоссейн Фото из открытых источников

Его не стало на 93-ом году жизни

От коронавируса умер французский режиссер и актер, сыгравший главную роль в фильме "Анжелика - маркиза ангелов", Роберт Хоссейн. О его смерти сообщили родные, передает LePoint.

Как отмечается, мужчина ушел из жизни в свой 93-й День рождения. Он задувал свечи, а через несколько часов умер.

Добавляется, что актер находился в больнице из-за осложнений коронавирусного заболевания.

Напомним, Роберт Хоссейн стал известным актером кино благодаря таким фильмам: "Мороз по коже", "Анжелика – маркиза ангелов", "Набережная блондинок", "Круги под глазами". Как режиссер он прославился, сняв более 20 лент, среди которых "Негодяи отправляются в ад" и "Отверженные".

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Ранее сообщалось, что умер французский модельер Пьер Карден. Причина смерти дизайнера сейчас устанавливается.

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