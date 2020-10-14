Умер военный, который поджег себя на Майдане Независимости в Киеве

Юлия и Николай Никитенки Facebook / Юлия Микитенко

Мужчина имел 90% ожогов тела и находился в коме

Ветеран ООС Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя на Майдане Независимости, умер от ожогов в больнице. Об этом сообщили в Фейсбук его дочь Юлия Микитенко и пресс-служба общественной организации "Відсіч".

Отмечается, что мужчина ушел из жизни сегодня, 14 октября. "С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!" – говорится в сообщении организации.

Известно, что Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014-го записался в Нацгвардию. В 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имел группу инвалидности.

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Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости Николай Микитенко облил себя горючей смесью и поджег. Мужчина получил 90% ожогов тела и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Тогда дочь мужчины Юлия Микитенко заявила, что ее отец находится в коме, и отметила, что мотивы его поступка – сугубо политические.