Умер создатель "Игры престолов" Линь Ци: Кинопродюсера отравили

В результате отравления скончался один из создателей "Игры престолов" Линь Ци Фото из открытых источников

В совершении покушения на его жизнь подозревают коллегу по производственному цеху Ляо Сю

В Шанхае скончался председатель и исполнительный директор китайского разработчика игр Yoozoo, один из создателей "Игры престолов" Линь Ци. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, о смерти сообщили родные кинопродюсера.

16 декабря 39-летний Линь Ци обратился к медикам из-за плохого самочувствия. Все время до своей смерти от находился в медицинском учреждении. В его крови обнаружили ядовитые вещества.

Правоохранители предполагают, что мужчине подсыпали яд в чай. Предъявлено обвинение в совершении убийства главному подозреваемому руководителю отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. Между мужчинами мог быть личностный конфликт.

Заметим, Линь Ци стал известен за работу над экранизацией "Игры престолов" (HBO) и фильмом "Проблема трех тел" для Netflix.

По данным Hurun China Rich List, состояние погибшего достигает около 1,3 млрд долларов.

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