Умер создатель "Игры престолов" Линь Ци: Кинопродюсера отравили
В совершении покушения на его жизнь подозревают коллегу по производственному цеху Ляо Сю
В Шанхае скончался председатель и исполнительный директор китайского разработчика игр Yoozoo, один из создателей "Игры престолов" Линь Ци. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, о смерти сообщили родные кинопродюсера.
16 декабря 39-летний Линь Ци обратился к медикам из-за плохого самочувствия. Все время до своей смерти от находился в медицинском учреждении. В его крови обнаружили ядовитые вещества.
Правоохранители предполагают, что мужчине подсыпали яд в чай. Предъявлено обвинение в совершении убийства главному подозреваемому руководителю отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. Между мужчинами мог быть личностный конфликт.
Заметим, Линь Ци стал известен за работу над экранизацией "Игры престолов" (HBO) и фильмом "Проблема трех тел" для Netflix.
По данным Hurun China Rich List, состояние погибшего достигает около 1,3 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что умер британский разведчик Джордж Блейк. Мужчина ушел из жизни на 99-ом году жизни от остановки сердца.