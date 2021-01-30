Умер раненый снайпером в Луганской области украинский военный
Военнослужащий был ранен 26 января
Украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер в Луганской области, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Схід" Вооруженных Сил Украины в Фейсбук.
Отмечается, что военный ушел из жизни сегодня, 30 января. "К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", – говорится в посте.
Командование и личный состав Оперативного командования выразили соболезнования родным, близким и собратьям мужчины.
Как сообщает "Укринформ", 26-летний Роман Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки Луганской области. Во время обстрела пуля противника попала ему в голову. После этого парень оставался живым, но находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что Роман родом из Ольхового Луганской области. На военную службу в зону ООС он ушел в 2019-м году.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 29 января, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Неподалеку Водяного противник применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17, в результате чего двое украинских военных были ранены.