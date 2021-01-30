Умер раненый снайпером в Луганской области украинский военный

Pixabay

Военнослужащий был ранен 26 января

Украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер в Луганской области, умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Схід" Вооруженных Сил Украины в Фейсбук.

Отмечается, что военный ушел из жизни сегодня, 30 января. "К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером", – говорится в посте.

Командование и личный состав Оперативного командования выразили соболезнования родным, близким и собратьям мужчины.

Как сообщает "Укринформ", 26-летний Роман Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки Луганской области. Во время обстрела пуля противника попала ему в голову. После этого парень оставался живым, но находился в крайне тяжелом состоянии. Известно, что Роман родом из Ольхового Луганской области. На военную службу в зону ООС он ушел в 2019-м году.

Новости по теме: Украина в ТКГ предложила разработать единый план по Донбассу

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 29 января, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Неподалеку Водяного противник применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17, в результате чего двое украинских военных были ранены.