Умер первый украинский профессиональный критик молодежной музыки Александр Евтушенко

Александр Евтушенко - первый украинский музыкальный критик рок-музыки с 1991 года Фото из открытых источников

Он страдал от энцефалопатии – болезни, поражающей головной мозг и нарушающей его функции

На 63 году жизни скончался первый профессиональный музыкальный критик эпохи независимости, профессиональный историк украинской популярной и молодежной музыки Александр Евтушенко. О его смерти сообщил писатель Анатолий Днистровый на своей странице в Facebook.

"Не стало Александра Евтушенко - первого профессионального музыкального критика эпохи независимости, профессионального историка украинской популярной и молодежной музыки последних 30-ти лет", – говорится в сообщении.

Среди достижений "архивариуса", как его назвал Анатолий Днестровский, написание книг "Легенды химерного края" и "Украина In Rock". Евтушенко в течение жизни издал газету фестиваля "Червона Рута и журнал "Галас". К тому же он позиционировал себя как музыкальный журналист и записывал на CD рок.

Сам историк накануне сделал заявление о многолетней борьбе с коварной болезнью, обращаясь за помощью.

"Я уже несколько лет болею энцефалопатией – довольно опасной болезнью, связанной с кровяным давлением и проблемами с вестибулярным аппаратом. Эта болезнь оказалась довольно коварной, поскольку сейчас, в какой-то момент я начал испытывать какие-то удивительные и неизвестные мне ранее приступы. Эти приступы всегда сопровождались болями в левой части тела, а также в голове", - объяснил музыкальный критик.

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