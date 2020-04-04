Умер отец певца и бывший министр образования Іван Вакарчук

Иван Вакарчук facebook.com

Мужчина скончался на 74 году жизни

В субботу, 4 апреля, скончался бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета и отец политика и певца Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук.

Об этом в Facebook сообщили народный депутат, бывший председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович и сын умершего Святослав Вакарчук.

"От нас ушел профессор Иван Вакарчук… Он сделал так, что от 2008 года почти по полмиллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное вступление, и эта надежда не напрасна. Он бескомпромиссно поставил вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественнонаучного, математического и физического образования в школе. Он возвращал украинскому языку подобающее ей место, не забывая о языках меньшинств, особенно – крымскотатарский", - отметил Вятрович.

Через некоторое время информацию о смерти отца подтвердил народный депутат, лидер партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Справка:

Иван Александрович Вакарчук (6 марта 1947 - 4 апреля 2020) — украинский физик, политик и общественный деятель. В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР от территориального избирательного округа № 486 (Львовская область), член КПСС. Осенью 1989 года — участник учредительного съезда Народного Движения Украины за перестройку, один из делегатов от Львовской области.

В 2007-2010 годах был министром образования и науки Украины. В течение 1990-2007 и 2010-2013 лет был ректором Львовского университета. Доктор физико-математических наук. Герой Украины. Заслуженный деятель науки и техники Украины.

По предварительной информации, по просьбе семьи похороны Ивана Вакарчука состоятся камерно на Лычаковском кладбище. Причина смерти мужчины не сообщается.

Напомним, недавно ушел из жизни Виталий Бойко, который сделал значительный вклад в развитие украинской юридической системы, в том числе работая на должностях председателя Верховного суда Украины, министра юстиции, судьи Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и Молдовы.