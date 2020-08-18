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Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Трансплантация органов Фото из открытых источников

Недавно сообщалось о первой успешной пересадке органа

Во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи умер мужчина, которому в начале августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу. Об этом сообщили на странице больницы в Facebook

В медучреждении отметили, что длительное время состояние мужчины было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", - сообщили в больнице.

По словам медиков, трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", - добавили в медучреждении.

За последние девять месяцев командой их врачей с помощью коллег из Института сердца и Германии сначала в Ковеле, а затем во Львове было успешно трансплантировано 11 почек и 4 сердца.

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Ранее сообщалось, что в Украине ночью 7 августа впервые трансплантировали поджелудочную железу для операции, которую провели во львовской клинической больнице скорой помощи.

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