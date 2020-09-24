Умер морской пехотинец, за жизнь которого три месяца боролись врачи

Военный за три месяца перенес более 30 операций

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня 2020 года его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24 сентября 2020 года Костя скончался в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего!" - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 июня незаконные вооруженные формирования на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. Возле населенного пункта Орехово противник применил минометы, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, в результате этого один украинский военный получил ранения.