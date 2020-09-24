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Умер морской пехотинец, за жизнь которого три месяца боролись врачи

Умер Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер Facebook/503 Отдельный батальон морской пехоты

Военный за три месяца перенес более 30 операций

После трех месяцев борьбы за жизнь ушел из жизни морской пехотинец Константин Оверко, которого 20 июня тяжело ранил снайпер на Донбассе. Об этом сообщает 503 отдельный батальон морской пехоты в Facebook.

"Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня 2020 года его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24 сентября 2020 года Костя скончался в больнице. Барсуки приносят соболезнования близким погибшего!" - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 июня незаконные вооруженные формирования на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня. Возле населенного пункта Орехово противник применил минометы, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, в результате этого один украинский военный получил ранения.

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