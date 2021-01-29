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Умер лауреат Нобелевской премии Крутцен: Благодаря ему ввели запрет на вещества, которые разрушают озоновый слой

Пауль Крутцен Фото из открытых источников

Его не стало на 88-ом году жизни

Ушел из жизни известный голландский химик, специалист по вопросам изучения атмосферы, лауреат Нобелевской премии за исследование озоновых дыр в атмосфере Пауль Крутцен. Об этом сообщает ABC.

Как отмечается, его не стало 28 января на 88-ом году жизни. Официальной информации о причинах смерти пока нет.

Пауль Крутцен вместе с Марио Молиной и Роулендом Шервудом получили Нобелевскую премию по химии в 1995 году. Ученым удалось выяснить, что оксиды азота разрушают слой озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения. После их открытия начал действовать запрет на вредные вещества с целью сохранения озонового слоя и жизни на планете всего живого.

Кроме этого, химик стал одним из самых известных исследователей проблемы глобального потепления. Ему принадлежит авторство теории ядерной зимы, вероятного состояния климата Земли в случае ядерной войны.

Также в 2000 году Пауль Крутцен совместно с Хорстом Штормером предложили миру термин "антропоцена". Его используют для описания современной геологической эпохи.

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