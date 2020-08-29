Умер бывший вице-премьер Украины

Виктор Тихонов Фото из открытых источников

Политику был 71 год

На 72 году жизни скончался бывший вице-премьер Украины, экс-глава Луганского облсовета Виктор Тихонов. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook.

"Печальная весть. Виктор Николаевич Тихонов - политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины умер в возрасте 71 года", - написал Азаров.

По информации отдельных СМИ, Тихонов умер от воспаления легких в Симферополе, однако по словам экс-премьера его бывший однопартиец жил в Украине с 2014 года.

Отметим, Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил во фракцию "Партии регионов".

В 2010 году получил должность вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

Напомним, недавно в возрасте 72 лет умер первый мэр Львова Василий Шпицер, который занимал должность председателя Львовского городского совета и горисполкома с 1990 по 1994 год.