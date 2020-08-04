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"Укрзализныця" должна не гиперлуп на Марс строить, а обеспечить хорошую зарплату дорожной полиции, - Савченко

Надежда Савченко Скриншот видео

Обеспечивать порядок на железнодорожном транспорте может и частная структура, и государственная, говорит политик

"Укрзализныця" должна позаботиться о рабочих местах и достойной зарплате для сотрудников дорожной полиции, а не строить гиперлуп на Марс.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Во время обсуждения инцидента, который произошел с пассажиркой в поезде сообщением "Мариуполь-Киев" (на женщину напал, избил и пытался изнасиловать мужчина, который ворвался в ее купе), Надежда Савченко отметила, что тем молодым мужчинам, которые за средства олигархов бегают на различные уличные акции, следует дать хорошую работу в транспортной полиции.

"Пусть им даст "Укрзализныця", реформированная наша – не гиперлуп строит на Марс – пусть, как минимум, работу даст ребятам и заплатит им хорошую зарплату, чтобы они могли быть дорожной полицией", – заявила гостья студии.

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Что же касается того, должна ли обеспечивать такую охрану в железнодорожном транспорте  полиция или частные охранные структуры, Надежда Савченко отметила, что это может быть и частная структура, и государственная. В то же время, гостя студии предостерегла, что с частными структурами следует быть осторожными.

"Потому что у нас очень много охранных фирм, которые не контролирует государство, а контролируют их, соответственно, олигархи. Да, это частный бизнес. Вроде бы ничего такого опасного он не несет, но государство тогда теряет контроль над многими силовыми структурами, которые создаются", – предостерегла Надежда Савченко.

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Мариуполь-Киев" неизвестный мужчина без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать. На помощь женщине никто не пришел, она смогла скрыться вместе с ребенком у проводника соседнего вагона.

В тот же день Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой.

Позже стало известно, что в связи с избиением женщины в поезде "Мариуполь-Киев" ряд работников "Укрзализныци" будет уволен.

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