"Укрпочта" создала сервис для заказа продуктов первой необходимости

Владислав Криклий

По словам министра инфраструктуры, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам

"Укрпочта" создала так называемый "консьерж-сервис", благодаря которому люди смогут заказывать продукты первой необходимости во время карантинного режима.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Сегодня "Укрпочта" запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам сегодня", - отметил он.

К тому же, министр инфраструктуры отметил, что, хоть и карантинные меры временные, но уже налажен процесс адресной доставки пенсий и лекарств.

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Также, до этого, в "Укрпочте" рассказали о новых правилах работы на период карантина. В частности, в предприятии просят посетителей не заходить за желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент, а подходить можно только тогда, когда окно свободно.

Напомним, в Минсоцполитики заявили, что во время карантина пенсии и соцпомощь переназначат автоматически.

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Также отмечалось, что в Украине создали бота, который поможет понять, болеете ли вы COVID-19.