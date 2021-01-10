Украину предупреждали о подготовке убийства Шеремета во времена Януковича, — экс-работник КГБ Беларуси

Журналист Павел Шеремет Фото из открытых источников

Игорь Макар заверил, что сам журналист также знал о вероятности совершения покушения на него

Украину предупреждали о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета в 2012 году, во времена правления бывшего президента Виктора Януковича, однако никакой реакции на это не было. Об этом сообщил бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар в интервью изданию "Новая газета".

На вопрос журналиста о том, почему спецслужбы Украины не отреагировали на предупреждение – Игорь Макар не ответил. Однако, бывший спецназовец заверил, что в 2012 году информация о подготовке убийства была передана Украине, России и МИД Беларуси.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ", – рассказал Макар.

Новости по теме: Дело Шеремета: В МВД заявили о старте экспертизы вероятных разговоров КГБ Беларуси

Он уточнил, что Павла Шеремета также предупреждали о возможном покушении на него. По словам бывшего спецназовца, украинскому журналисту угрожала опасность, ведь он активно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году.

Напомним, в начале недели СМИ обнародовали записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, которые свидетельствуют о том, что секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность взорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета.

Впоследствии следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в Европе для расследования преступления.