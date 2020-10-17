Украину накрыла непогода: Разрушены крыши и стены, затоплены дома

Непогода в Кропивницком повредила дома facebook.com/NazarenkoAV

Больше всего от непогоды пострадали жители Кировоградской, Николаевской областей и Белой церкви

В субботу, 17 октября, в Украине резко ухудшились погодные условия: в результате дождей и сильного ветра были повреждены десятки домов в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, больше всего от непогоды пострадали жители Кировоградской, Николаевской и Киевской областей.

Так, по состоянию на 17:30 субботы в селах Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате сильного дождя и порывов ветра были частично повреждены кровли порядка 30 зданий жилого сектора, 3 школ и 1 детского сада. Кроме этого, там повалено примерно 60 деревьев.

Также в Кировоградской области непогода частично повредила кровли 20 жилых домов, повалила примерно 30 деревьев и подтопила 4 домохозяйства. В то же время в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала СОШ на площади примерно 600 квадратных метров.

"Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал наружные конструкции на домах. Даже разрушил стены. Оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в Facebook.

Кроме этого, в городе Белая Церковь Киевской области мощный ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух 5-этажных домов. После полудня дождь в городе закончился, в результате уровень воды начал постепенно опускаться.

По предварительной информации, пострадавших и жертв в результате непогоды не было.

Напомним, в субботу, 17 октября, Киев накрыл сильный ливень, в результате чего были подтоплены десятки улиц и затруднено транспортное движение.

Пользователи соцсетей опубликовали видео затопленных дорог и призвали жителей столицы избегать поездок по городу.

К слову, в этот день синоптики прогнозировали сильные дожди преимущественно на всей территории Украины, в отдельных регионах возможен снег.