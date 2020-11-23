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Украинскую компанию разоблачили на незаконном ведении бизнеса в оккупированном Крыму

Украинская компания вела бизнес на территории оккупированного Крыма Фото из открытых источников

Предприятие поставляло товары в Крым и платило налоги в бюджет РФ

Один из ведущих украинских производителей керамики поставлял продукцию на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Как отмечается, компания поставляла товары по незаконному механизму в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в России. После этого через налаженную систему продукцию завозили в Крым. 

"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством", - отметили в СБУ. 

Позже во время обысков в офисах компании в Киеве и Харькове правоохранители нашли документацию, подтверждающую ведение бизнеса в Крыму. В частности, речь идет о создании и работе на полуострове филиала по российскому законодательству, ведении бухгалтерской отчетности и уплате налогов в бюджет РФ, а также формировании сети сбыта продукции.

Прес-центр СБУ

В связи с этим было начато уголовное производство по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины начало применение санкции против Никарагуа из-за визита посла Республики госпожи Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым и открытия консульства на полуострове. 

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