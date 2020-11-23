Украинскую компанию разоблачили на незаконном ведении бизнеса в оккупированном Крыму
Предприятие поставляло товары в Крым и платило налоги в бюджет РФ
Один из ведущих украинских производителей керамики поставлял продукцию на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, компания поставляла товары по незаконному механизму в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в России. После этого через налаженную систему продукцию завозили в Крым.
"На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством", - отметили в СБУ.
Позже во время обысков в офисах компании в Киеве и Харькове правоохранители нашли документацию, подтверждающую ведение бизнеса в Крыму. В частности, речь идет о создании и работе на полуострове филиала по российскому законодательству, ведении бухгалтерской отчетности и уплате налогов в бюджет РФ, а также формировании сети сбыта продукции.
В связи с этим было начато уголовное производство по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно Министерство иностранных дел Украины начало применение санкции против Никарагуа из-за визита посла Республики госпожи Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым и открытия консульства на полуострове.