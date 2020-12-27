Украинскую икону, подаренную Лаврову, вывезли из Донбасса через Россию, – СМИ

Украинская икона, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову SRNA

Икону мог вывезти председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской

Украинскую икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вывезли с Донбасса через Россию и Сербию. Об этом сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на интервью экс-руководителя Ассоциации ветеранов армии Республики Сербской Драгана Савича.

По словам Савича, икону глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик передарил. Ему она досталась от председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотича в мае 2018 года.

В свою очередь, Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград. Однако Савич не знает, были ли у главы Ассоциации ветеранов какие-либо сопроводительные бумаги.

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Кроме того, Драган Савич рассказал, что Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году для участия в заседании объединения "Наследники победы". Там представители незаконных вооруженных формирований якобы передали ему икону с изображением Святого Николая, которая затем и была передана главе президиума Боснии и Герцеговины.

Эти слова опровергают заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки. При этом Вукотич, который мог привезти икону из Донбасса не подтвердил, но и не опроверг обвинения. Он сказал, что расследование должен вести Интерпол.

Напомним, недавно стало известно, что в Боснии и Герцеговине главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову подарили украинскую 300-летнюю икону из Луганска. Она имеет специальную печать, что свидетельствует о ее украинском происхождении.

Позже российский МИД заявил, что передало в посольство Боснии и Герцеговины украинскую икону XVIII века из Луганска. Предполагалось, что икону вернут для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.