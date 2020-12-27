Украинского футболиста после ДТП в Харькове оштрафовали на 340 гривен

Также спортсмен выплатит судебный сбор

Дмитрий Кравченко ФК "Металіст 1925"

В Харькове суд признал игрока команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему штраф в размере 340 гривен. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

Согласно постановлению суда, после участия в ДТП, во время которой было разбито три машины, футболиста освободили от ответственности по статье "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения".

При этом Кравченко обязали выплатить судебный сбор в размере 420 гривен.

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Напомним, в октябре в СМИ появилась информация, что в Харькове 25-летний полузащитник футбольной команды "Металлист 1925" Дмитрий Кравченко устроил масштабное ДТП. Сообщалось, что по прибытии правоохранителей спортсмен согласился пройти тест на драгере, который показал, что в его крови уровень алкоголя в 9 раз превышает допустимую норму.