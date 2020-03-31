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На Донбассе украинский военный подорвался на мине

НВФ атаковали украинских военных Фото из открытых источников

Состояние здоровья военного оценивается как тяжелое

Сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка в Луганской области украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

В настоящее время военному оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

В пресс-службе отметили, что мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

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Напомним, за минувшие сутки, 30 марта, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня.

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