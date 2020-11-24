Украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки, умер в больнице, - ООС

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С начала суток было зафиксировано два нарушения "режима тишины"

Во вторник, 24 ноября, в больнице умер украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, с начала текущих суток на востоке Украины зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Шумов, НВФ открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки работал снайпер.

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Как отмечается, в результате выстрела снайпера противника получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Тяжело раненного украинского военного срочно доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что Офис генерального прокурора Украины планирует создать шесть мобильных групп, которые будут заниматься расследованием преступлений на Донбассе.