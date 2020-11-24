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Украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки, умер в больнице, - ООС

Фото с открытых источников

С начала суток было зафиксировано два нарушения "режима тишины"

Во вторник, 24 ноября, в больнице умер украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, с начала текущих суток на востоке Украины зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку Шумов, НВФ открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки работал снайпер.

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Как отмечается, в результате выстрела снайпера противника получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Тяжело раненного украинского военного срочно доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. 

К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

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Напомним, ранее стало известно, что Офис генерального прокурора Украины планирует создать шесть мобильных групп, которые будут заниматься расследованием преступлений на Донбассе.

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