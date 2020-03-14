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Украинский дипломат заразился коронавирусом, - МИД

Укринформ

Через коронавирус зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы

Украинский дипломат, который работает в одной из стран мира, заразился новой коронавирусною инфекцией COVID-19 за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

В связи с этим с 15 до 20 марта 2020 года включительно заграничные дипломатические учреждения временно, на одну неделю, переходят на дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", — подчеркнул Кулеба.

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме, кроме случаев, где требуются немедленные консульские действия.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевод в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно", - добавил министр.

К слову, в какой стране заразился дипломат и в каком состоянии сейчас пребывает в МИД пока не сообщили.

Напомним, накануне, 13 марта, случай заражения коронавирусною инфекцией COVID-19 подтвердили в министра внутренних дел Австралии Питера Даттона.

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