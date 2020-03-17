Украинский боксер погиб в автокатастрофе

Дмитрий Лисовый facebook.com

За свою боксерскую карьеру Лисовой трижды становился серебряным призером Чемпионатов Украины

Во вторник, 17 февраля, в дорожно-транспортном происшествии погиб 22-летний украинский боксер Дмитрий Лисовой. Об этом говорится на странице Федерации бокса Украины Facebook.

"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лисовой", - отметили в пресс-центре.

К слову, Дмитрий Лисовой выступал в весовой категории до 91 килограммов. За свою боксерскую карьеру парень трижды становился серебряным призером ЧУ (2015, 2016, 2017), а также бронзовым призером в 2018 году.

Напомним, недавно в Польше в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний гражданин Украины, где несколько человек пострадали.