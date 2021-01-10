Украинских военных обстреляли из гранатомета возле Авдеевки, - штаб ООС

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О факте нарушения было сообщено представителям ОБСЕ

На Донбассе 10 января представители незаконных вооруженных формирований обстреляли украинские позиции из гранатомета. Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

По данным штаба, в течение суток на большинстве участков наблюдалась тишина. Однако в обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в пригороде Авдеевки противник открыл огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. По предварительной информации, никто из военных Объединенных сил не пострадал.

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О факте нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, накануне на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований трижды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.