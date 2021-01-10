Украинские военные привезли запас питьевой воды жителям Донецкой области. Фото

Местные жители остались без воды из-за аварии на водопроводе, а НВФ открывали огонь в сторону ремонтной бригады

В Донецкой области в Торецке украинские военнослужащие подвезли запас питьевой воды местным жителям, которые остались без снабжения из-за прорыва на водопроводе. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что воду привезли военные одного из подразделений ООС. "Военнослужащие операции Объединенных сил постоянно помогают местному населению Донбасса и жителям прифронтовых населенных пунктов. В этот раз они тоже не оставили людей в беде и сегодня, 10 января, военные одного из подразделений, входящего в Объединенных сил, подвезли населению прифронтового Торецка запас питьевой воды", – говорится в сообщении.

Сейчас в Торецке и еще нескольких поселках без водоснабжения остаются около 40 тысяч жителей.

Напомним, недавно в Донецкой области произошла авария на водопроводе, из-за чего без воды остались десятки тысяч человек в пяти населенных пунктах. В целом водоснабжение прекратилось в городах Торецк, Железное, пгт Северное, Южное, а также частично в пгт Щербиновка.

Позже незаконные вооруженные формирования открыли провокационный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая занималась восстановлением водоснабжения на участке водопровода "Горловка–Торецк". В связи с этим рабочих немедленно вывели из района обстрела, а ремонт прекратили.