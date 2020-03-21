Украинские полярники не смогли попасть в Антарктиду из-за карантина

МОН

На следующей неделе всем членам экспедиции проведут тест на выявление коронавируса после перелетов

Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться станции "Академик Вернадский" в Антарктиде из-за объявления карантина в странах Латинской Америки.

Об этом сообщили в МОН.

Украинские полярники должны были сменить своих коллег, которые находятся в Антарктиде уже год.

В министерстве отметили, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех снабдили респираторами, очками, антисептиками. Также все полярники прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

"Карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев поздно вечером", - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг.

Известно, что весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса.

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Пока МОН и Национальный антарктический научный центр в сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

"Мы и в дальнейшем будем информировать о развитии событий. А нашим мужественным полярникам и полярницам желаем крепкого здоровья и успешного продолжения начатого путешествия", - добавил глава научного центра.

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Ранее сообщалось, что после таяния льда в Антарктиде обнаружили новый остров.