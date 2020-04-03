Украинку, которая после возвращения из Таиланда нарушила режим самоизоляции, оштрафовали на 17 тыс. гривен

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко МВД Украины

В качестве адреса проживания девушка указала место жительства бабушки и дедушки из Николаева, хотя на самом деле она находилась в Киеве

Правоохранители оштрафовали на 17 тысяч гривен гражданку Украины, которая после возвращения из Таиланда нарушила режим карантина и не самоизолировалась, несмотря на подписанный документ.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Facebook.

Он объяснил, что девушка вернулась в Украину 29 марта из Бангкока и тогда пограничники взяли с нее обязательство, согласно которому она должна была 14 дней находиться в самоизоляции.

При этом, как оказалось позже, девушка указала в качестве адреса квартиру бабушки и дедушки, хотя сама все время находилась в Киеве.

По словам Геращенко, вместо соблюдения режима самоизоляции она ездила по Киеву и встречалась с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности из-за возможного заражения вирусом.

"Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, которые стали делать ей замечания", - добавил заместитель министра внутренних дел.

В связи с этим Геращенко призвал украинцев не быть такими как девушка, чтобы не получать подобные штрафы.

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К тому же, он подчеркнул, что пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию будут выполнять офицеры полиции и патрульные.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина, а по результатам рассмотрения на нарушителей было наложено штрафов на общую сумму более 272 тыс. гривен.

Также Геращенко отмечал, что полиция нашла и оштрафовала каждого, кто сбежал из обсервации в отеле "Казацкий".