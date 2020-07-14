Украинку арестовали за поджог торгового центра в Польше

Задержанная украинка в Польше Фото из открытых источников

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Польские правоохранители арестовали на три месяца гражданку Украины за поджог торгового центра в Гданске. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"В совершении поджога торгового центра Przymorze в Гданске подозревается 32-летняя украинка. Женщину задержали и предъявили ей обвинения по пяти пунктам. Нанесенный им ущерб составил почти полмиллиона злотых. Пожар произошел в минувшую среду около 3:00 утра. В тушении пожара приняли участие три пожарных подразделения", – говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленница облила бензином входную дверь центра и подожгла её. Однако сработала противопожарная система, что залила часть магазинов на первом этаже. В результате этого нанесены огромные убытки.

Правоохранители также установили, что до поджога женщина совершила еще два преступления.

"Женщина дважды на территории магазина пыталась ограбить. Женщина не платила за товар, а после того, как проходила линию касс, применяла насилие к охраннику, который вмешался в эту ситуацию. Женщина угрожала ему и оскорбляла его за его этническое происхождение", – добавили в пресс-службе.

В случае доказывании вины женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Польше в Малопольском воеводстве в Погожице у Хшанова двое поляков подожгли хостел с украинцами.